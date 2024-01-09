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Kocayayla geçidi kar yağışı nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
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Kocayayla geçidi kar yağışı nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucunda, Kocayayla geçidi geçici olarak ağır vasıta ve TIR geçişlerine kapatıldı. Karayolları ekipleri, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolun açık kalmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler ise kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

09.01.2024 - 21:07,
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KÜTAHYA'da etkili olan kar yağışının ardından Kocayayla geçidi TIR geçişlerine kapatıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan 1500 rakımlı Kocayayla geçidi, etkili olan kar yağışının ardından geçici olarak ağır vasıta ve TIR geçişlerine kapatıldı. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

Kocayayla geçidi kar yağışı nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kocayayla geçidi kar yağışı nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
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