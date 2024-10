Kodlama Maratonu 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncel

BTK ve Huawei işbirliğinde düzenlenen 'Kodlama Maratonu 2024'te ödüller sahiplerini buldu

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Çin teknoloji şirketi Huawei işbirliğinde düzenlenen 'Kodlama Maratonu 2024'te derece elde eden yazılımcılara törenle ödülleri takdim edildi.

BTK ile Huawei ortaklığında düzenlenen etkinliğe 27 üniversiteden 3'er kişilik takımlar katıldı. Yazılımcıların kendilerini geliştirmesi ve bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen 'Kodlama Maratonu 2024'te katılımcılar, 4 gün boyunca bulut bilişim sistemi üzerinden kodlama yaptı. Maratonda dereceye girenler, BTK binasında düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

" Türkiye'deki AR-GE merkezimiz Çin'in dışında önde gelen AR-GE merkezlerimizden biri haline gelmiştir"

Programda konuşan Huawei Türkiye Yönetim Kurulu Direktörü İbrahim Ma, "Huawei olarak geçtiğimiz 22 yılda Türkiye'nin dijitalleşme yolcuğunun her adımına şahit olduk. 20 yılı aşkın süredir Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. Önceliklerimizde biri, AR-GE alanına yatırım yapmak. 2009'dan bu yana yatırımlarımızın bir sonucu olarak bugün Türkiye'deki AR-GE merkezimiz Çin'in dışında önde gelen AR-GE merkezlerimizden biri haline gelmiştir. 800'den fazla Türk mühendisimiz hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara yönelik çözümlerle katkıda bulunuyor. Her geçen yıl büyüyerek yeni üniversite mezunlarına istihdam olanağı sağlıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de çalışıyorum. Burası benim için kültür, din, ulaşım, üretim, ticaret ve önemlisi de teknoloji merkezi. Doğu ile batıyı birbirine bağlıyor ve özel konumu sayesinde farklı inançları daha kapsayıcı hale getiriyor. Finansal istatisklerin yanı sıra bir ülke veya bir şirket için en önemli yatırımın yeteneğe yönelik yatırım olduğuna inanıyoruz. Çünkü dünyayı değiştirenler her zaman gençler olmuştur" dedi.

"Yapay zeka günümüzde modern dünyanın dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamaktadır"

BTK Kurulu 2. Başkanı Selamettin Ermiş ise, "Teknoloji her geçen gün hızla gelişiyor. Yapay zeka günümüzde modern dünyanın dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum ise hizmetlerin üretilişini, sunuşunu ve tüketimini yapısal olarak değiştirmektedir. Yapay zekaya sahip teknolojiler, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Ülkeler, bu teknolojiyi doğru bir şekilde kullanarak hem ekonomilerini destekleyecek hem de küresel rekabet gücünü artırabilecek" ifadelerine yer verdi.

Yarışmacılara da hitap eden Ermiş, "Gelişen teknolojilere bağlı olarak otomasyon ve dijitalleşme sayesinde bazı mesleklerde iş gücü talebi azalırken, teknolojik değişimlere uyum sağlayan ve bu teknolojileri geliştiren yeni nesil iş kolları ortaya çıkacak. Bu yüzden sizler gibi bilinçli gençler bu teknolojiyi öğrenmeli, anlamalı ve onu geleceğinizi şekillendirici bir araç olarak görmelisiniz" diye konuştu.

"Yapay zeka teknolojisinin potansiyelini ve gelecekteki etkilerini anlamak, ülkelerin dijital dönüşüm teknolojilerinin en önemli ayaklarından biri olmalıdır"

Yapay zekanın önemini vurgulayan Ermiş, "Yapay zeka teknolojisinin potansiyelini ve gelecekteki etkilerini anlamak, ülkelerin dijital dönüşüm teknolojilerinin en önemli ayaklarından biri olmalıdır. Yapay zeka sayesinde iş dünyası daha rekabetçi, kamu hizmetleri daha etkili ve günlük yaşam daha kolay bir hale gelecektir. Bu teknolojinin doğru bir şekilde yönlendirilmesi, insana hizmet eden bir gelecek için büyük bir önem taşımaktadır" dedi.