Kodluyoruz Derneği'ne Avrupa'dan Ödül - Son Dakika
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Kodluyoruz Derneği'ne Avrupa'dan Ödül

Kodluyoruz Derneği\'ne Avrupa\'dan Ödül

Kodluyoruz Derneği, EIT tarafından 'Avrupa'nın en başarılı derin teknoloji eğitmeni' ödülünü aldı.

11.12.2024 11:52
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Dezavantajlı bireylere kodlamayla veri bilimi becerileri kazandırmayı amaçlayan Kodluyoruz Derneği, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsünce (EIT) "Derin Teknoloji Yetenek İnisiyatifi DTTI" kapsamında "2024 Yılının Eğitmenleri" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Bugüne kadar 300 binden fazla gence yazılım, yapay zeka ve sosyal beceri geliştirme atölyeleri imkanı sağlayan, eğitimlerinden son 2 yılda özellikle deprem bölgesinde 5 binden fazla gencin faydalandığı dernek, uluslararası işbirlikleri ve ücretsiz programlarla gençlerin kariyerini destekledi.

Sosyal girişim olarak yola çıkıp, dernekleşen, yazılım, yapay zeka, veri bilimi, oyun geliştirme ve siber güvenlik gibi alanlarda atölyeler düzenleyen Kodluyoruz'a DTTI tarafından "Avrupa'nın en başarılı derin teknoloji eğitmeni" ünvanı verildi.

Kodluyoruz Yönetim Kurulu Başkanı Berat Kjamili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi teknoloji ve yapay zeka alanında yetenek merkezi haline getirmeyi hayal ettiklerini söyledi.

Kjamili, Türkiye denildiğinde insanların aklına yapay zeka uzmanları ve teknolojiye yön veren gençlerin gelmesini istediklerini dile getirerek, atölyelerde gençlerin hem teknik hem de sosyal becerilerini geliştirdiklerini kaydetti.

Gençleri yazılım, yapay zeka ve sosyal beceriler alanında eğiterek teknoloji şirketlerinde istihdamlarını kolaylaştırdıklarına dikkati çeken Kjamili, "Gençlere teknik becerilerin yanı sıra takım çalışması ve geri bildirim verme gibi sosyal beceriler de kazandırıyoruz. Ayrıca mülakat hazırlık desteğiyle iş bulmalarına öncülük ediyoruz." dedi.

Kjamili, derneklerinin bugüne kadar 300 bine yakın mezuna ulaştığını, atölyelerin ve dijital eğitimlerin tamamen ücretsiz olduğunu, bunu uluslararası şirketler, vakıflar ve fon sağlayıcılarla yaptıkları işbirlikleri, kalkınma ajanslarından sağlanan destekler ve bakanlık fonlarıyla sağladıklarını aktardı.

AB Başkanlığından tebrik

Kjamili, TÜBİTAK'la da işbirliği içinde projeler geliştiren derneğinin "Avrupa'nın en başarılı derin teknoloji eğitmeni" seçilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Komisyonunun 1 milyon derin teknoloji yeteneği yetiştirme hedefi var. Türkiye de buna dahil. Bu misyon için onlarla birlikte çalışan kurumları ödüllendirmek istemişler. Kendi inisiyatiflerine üye olan kuruluşlar, dernekler arasında en fazla yetenek geliştiren kurum olarak Avrupa birincisi seçildik. Özellikle veri bilimi, siber güvenlik ve yazılım alanında derin teknoloji eğitimlerimizle 6 bin 785 gence ulaştık. Böyle bir ödül almayı hiç beklemiyorduk çünkü ödüle başvurmamıştık. Ödülü, Polonya'nın Varşova şehrinde Avrupa Komisyonunun düzenlediği 'Derin Teknoloji Günü'nde aldık. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı bizi tebrik etti, sosyal medyalarında paylaştılar. Çok gurur duyduk."

Yaklaşık 8 yıldır daha fazla gence ulaşmak için çabaladıklarını anlatan Kjamili, 1 milyon gence ulaşarak yazılım, siber güvenlik ve yapay zeka atölyeleri ve dijital eğitimleri vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Kjamili, "En büyük hayalimiz sadece Avrupa'daki 1 milyon yetenek değil. Avrupa'daki 1 milyon yeteneğin Türkiye'den çıkması. Gençlere çağrımız yazılım alanında öncü olsunlar, geleceği kodlasınlar ve dahil olsunlar, dahil etsinler, harekete geçsinler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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