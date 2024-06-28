Kofçaz'da Kooperatif Çalışanı Zimmet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kofçaz'da Kooperatif Çalışanı Zimmet Davası Devam Ediyor

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, 1 milyon 305 bin 188 lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilen kooperatif çalışanının tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Tutuksuz sanık G.G. duruşmaya katılmazken, müşteki S.T. kooperatif tarafından dolandırıldığını iddia etti. Mahkeme, şikayetçi ve delilleri tespit edilemeyen kişilerin dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verirken, sanık G.G. hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

28.06.2024 15:25
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, 1 milyon 305 bin 188 lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilen kooperatif çalışanının tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, "görevi kötüye kullanma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "nitelikli zimmet" suçlarından 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık G.G. katılmadı.

Müşteki S.T, ifadesinde kooperatif tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Kooperatiften gübre siparişi verdiğini ifade eden S.T, bunun karşılığında 57 bin 500 lira ile 30 bin liralık senetlere imza attığını ileri sürdü.

Sipariş ettiği ürünlerin kendisine teslim edilmediğini iddia eden S.T, "Senet ve fatura içeriğine ilişkin ürünler tarafıma teslim edilmedi. Ben de bunun için imzaladığım senetleri ödemedim. 57 bin 500 lira ile 30 bin liralık senetlerin icraya verilip verilmediğini bilmiyorum." dedi.

Duruşmada, zorla getirme kararına rağmen şikayet ve delilleri tespit edilmeyen müşteki A.A ile H.B'nin mahkeme huzurunda dinlenilmesinden vazgeçilmesine, sanık G.G. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

İddianameden

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde 2022 yılında bazı çiftçilerin, satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında, kooperatifin satış mağazası görevlisi G.G. tarafından usulsüz şekilde kooperatife borçlandırıldığı iddiası üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca G.G. hakkında işlem başlatılmış, sanığın 1 milyon 305 bin 188 lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilmişti.

Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan sanık, daha sonra ara tutukluluk değerlendirmesi sonucu adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kofçaz'da Kooperatif Çalışanı Zimmet Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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