Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kofçaz'da Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
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