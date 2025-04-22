Köle Kafatasından Kadeh Kullanımı İfşa Edildi - Son Dakika
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Köle Kafatasından Kadeh Kullanımı İfşa Edildi

Oxford'da akademisyenler, 2015'e kadar kafatasından yapılan kadeh kullanıyordu. Olay tepkilere yol açtı.

22.04.2025 13:51
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Oxford Üniversitesinin Pitt Rivers Müzesi küratörlerinden Dan Hicks, üniversite akademisyenlerinin 2015'e kadar köle kafatasından yapılma kadeh kullandığını belirtti.

Oxford Üniversitesi Pitt Rivers Müzesinde dünya arkeolojisi alanında küratör olarak görev yapan Hicks, "Tüm Anıtlar Yıkılacak" adlı kitabında müzedeki araştırmalarına ilişkin anılarına yer verdi.

Kitabında 2019 yılında bazı eserleri araştırması için üniversitede akademisyen ve misafirlerinin kullandığı bir salona davet edildiğini anlatan Hicks, burada bazı sofra takımlarını incelediğini belirtti.

Gümüşten ağızlık ve ayak yapılan bir kadehi incelemesi sonucu bunun insan kafatası kemiklerinden yapıldığını ortaya çıkaran Hicks, kafatasının kökenlerini araştırmaya başladığını belirtti.

Hicks, 2015'e kadar önce içeceklerde, sızdırmaya başlayınca da çikolata servislerinde kullanılan kafatasının, yaklaşık 225 yaşında, muhtemelen Karayip kökenli köle bir kadına ait olduğunu belirledi.

Kadehin sahipleri de tespit edildi

Kadehin İngiltere'nin sömürgecilik tarihini anlatmak açısından önemli olduğunu vurgulayan Hicks, kitabında kadehin sahiplerine de yer verdi.

Gümüş bölümlerde kadeh sahibinin adının yazdığını ifade eden Hicks, bu isimlerin Pitt Rivers Müzesinin kurucusu Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers olduğuna dikkati çekti.

Hicks, kadehin Pitt Rivers'tan önceki sahibinin ise silah ve zırh koleksiyoncusu Bernard Smith olduğunu, onun da Karayipler'deki İngiliz donanmasında görev yapan babasından hediye olarak aldığını kaydetti.

Kafatasından kadehe ilişkin gerçeklerin ortaya çıkmasıyla üniversitenin kadehi arşive kaldırdığını belirten Hicks, bunun saygılı ve etik bir şekilde gerçekleştiğini, kadehe erişimin ise yasaklandığını vurguladı.

Kadehe ilişkin bilgileri The Guardian'a değerlendiren İngiltere Parlamentosunun Tüm Partiler Afrika İlişkileri Grubu Başkanı Bell Ribeiro-Addy, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüzyıllarca süren sömürgecilik geliriyle fildişi kulelerde oturan Oxford akademisyenlerinin değersiz bir nesneye dönüştürülmüş köle bir kişiye ait olabilecek kafatasından içki içtiğini düşünmek mide bulandırıcı."

Hicks'in incelediği kadehin kullanıldığı Oxford Üniversitesi Worcester Kolejinden yapılan açıklamada, "Kadeh 20. yüzyılda bazen üniversitenin gümüş koleksiyonunda sergilenirken bazen de sofra takımı olarak kullanıldı. Bununla ilgili kesin kayıtlarımız olmasa da 2011'de kullanımı kısıtlandı, 10 yıl önce de tamamen kaldırıldı." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köle Kafatasından Kadeh Kullanımı İfşa Edildi - Son Dakika

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