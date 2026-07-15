Köln\'de 15 Temmuz Anması: Şehit İsimli Balonlar Gökyüzünde

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu ay-yıldızlı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Başkonsolosluk yerleşkesinde düzenlenen programa, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için sela okundu.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Al, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasisine ve iradesine sahip çıktığını belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını söyledi.

Programda, FETÖ'nün darbe girişimini ve 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan video ve fotoğraflar da katılımcılara gösterildi.

Etkinliğin sonunda, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu ay-yıldızlı balonlar, katılımcılar tarafından gökyüzüne bırakıldı.