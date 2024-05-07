Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde kaligrafi sergisi açıldı - Son Dakika
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Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde kaligrafi sergisi açıldı

Köln\'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği\'nde kaligrafi sergisi açıldı

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde (DİTİB) kaligrafi sergisi açıldı. Köln Sanat Rotası Ehrenfeld 2024 kapsamında kaligrafi sanatçısı Idris Azougaye tarafından hazırlanan eserler, DİTİB Sergi Salonu'nda sergilendi. Sergide Osman Hamdi Bey, Van Gogh, Hokusai ve Caspar David Friedrich gibi ünlü sanatçıların eserleri ile ayetler, besmele ve hat sanatından örnekler yer aldı. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

07.05.2024 13:27
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Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinde (DİTİB) kaligrafi sergisi açıldı.

Köln Sanat Rotası Ehrenfeld 2024 kapsamında kaligrafi sanatçısı Idris Azougaye tarafından hazırlanan ve geleneksel çizgilerle modernliğin harmanladığı eserler, DİTİB Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergide, Osman Hamdi Bey'in eserlerinden "Kur'an Okuyan Kız" tablosu, Van Gogh'un "Yıldızlı Gece", Hokusai'nin "Kanagawa'nın Büyük Dalgası", Alman sanatçı Caspar David Friedrich'in "Gezgin" gibi ünlü eserleri ile ayetikerime, besmele ve hat sanatından örneklerin olduğu 30 eser yer alıyor.

DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon, açılış töreninde yaptığı konuşmada, DİTİB'in 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde farklı alanlarda birçok kültürel ve sanatsal etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Kalyon, sanatın birleştirici gücüne dikkati çekerek, din, kültür ve ırk ayrımı gözetmeksizin insanları tanıştırmanın önemine işaret etti.

MoscheeForum direktörü Murat Şahinarslan, sanatın evrensel bir dil olduğunu vurgulayarak, Azougaye'nin eserlerinin farklı perspektifleri temsil ettiğini ve sanatseverleri kültürel kimlikleri ile modernite arasındaki bağ üzerine düşünmeye teşvik ettiğini belirtti.

Sanatçı Azougaye de eserlerini sunma fırsatı bulduğu için MoscheeForum'a teşekkür etti.

Azougaye, Fas-Alman sanatçı ailesinde doğduğunu, tanınmış bir hat sanatçısı tarafından yetiştirildiğini, sanatın çeşitliliğini ve güzelliğini ilk elden tecrübe etmesine imkan sunulduğunu söyledi.

Eserlerinde Arap hat sanatının zengin mirasını modern tasarım ve çağdaş estetikle birleştirdiğini ifade eden Azougaye, "Her tablo bir hikaye anlatıyor, bir mesaj taşıyor, kendi kişisel, kültürel kökenimden ve çevremdeki etkilerden şekillenen bir yolculuğu yansıtıyor." dedi.

Açılışına çok sayıda sanatseverin katıldığı sergi, 30 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde kaligrafi sergisi açıldı - Son Dakika

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