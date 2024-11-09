Köln\'de \'Köln, İstanbul ve Tunus\'tan İzlenimler\' Sergisi

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Almanya'nın Köln kentinde "Köln, İstanbul ve Tunus'tan İzlenimler" fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Köln Anakent Belediyesi himayesinde 7 yıldır düzenli olarak yapılan dostluk sergisi, Yunus Emre Enstitüsü Köln, İstanbul-Köln ve Köln-Tunus kardeş şehir dernekleri işbirliğinde Lindenthal Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergide Köln ve kardeş şehirleri İstanbul ile Tunus'un kent dokusundan fotoğraf, foto kolaj ve resimlerden oluşan örnekler sunuluyor.

Küratörlüğünü Wolfgang Rieger'in yaptığı sergideki karma eserler Karin Angele, Rita Kropp, Necat Nazaroğlu, Gülüzar Çiçek, Holger Schnapp ve Steit Slings imzasını taşıyor.

Sergide ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü tarafından sağlanan burs ile İstanbul'a seyahat eden sanatçılar Karin Angele ve Steit Slings'in, İstanbul'daki aynı mekanların 26 yıl önceki ve şimdiki hallerinin farkını içeren eserleri yer alıyor.

Cuma ve cumartesi günleri saat 16.00 ile 19.00 arasında gezilebilecek sergi 22 Kasım 2024'e kadar açık kalacak.