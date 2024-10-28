Köln'de PKK/YPG Yandaşlarından İsrail Bayrağı Açıldı

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Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü PKK/ YPG yandaşlarının düzenlediği eylemde İsrail bayrağı açıldı.

Köln tren istasyonunun önünde dün toplanan terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, örgütün paçavralarını ellerinde sallayan kitlenin içinde, bazı kimselerin İsrail bayrakları taşıdığı fark ediliyor.

Sosyal medyaya düşen diğer bazı görüntülerde ise örgüt yandaşlarının çevredeki Türklere saldırdığı ancak Alman polisinin müdahalede bulunmadığı görüldü.

Örgüt yandaşlarının saldırılarına sosyal medyada çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.