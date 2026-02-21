Köln\'de Türk-Alman İftarı

Almanya'nın Köln kentinde Türkler ve Almanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki iftar programında bir araya geldi.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen iftar programına, diplomatlar, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin yanı sıra diğer dinlerin temsilcileri, iş, sanat, siyaset ve bilim dünyasından davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında konuşan DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan, rahmetin, bağışlanmanın ve ebedi kurtuluşun müjdecisi olan ramazana yeniden ulaşmanın derin memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.

Ilıkkan, "İnsanlık haktan, hukuktan, adaletten, insani ve ilahi değerlerden uzaklaşmanın bedelini ağır savaş ve insani travmalarla ödemiştir. Ramazan ayı bize sevgiyi, paylaşmayı, empatiyi, merhameti ve insani değerlere tekrar sahip çıkmamız gerektiğini öğretiyor." dedi.

Bu yılın ramazan temasının "Ramazan, Cami ve Hayat" olduğunu dile getiren Ilıkkan, şunları söyledi:

"Hedefimiz, Alman dostlarımızla birlikte barış, akıl, bilim ve hukuk içinde barış ve kardeşlik dolu bir gelecek inşa etmektir. Bunun yolunun da gençlerimize iyi eğitim vermekten geçtiğine inanıyorum. Sosyal sermayemiz olan insan kaynağımıza, özellikle gençlerimize çok önem verelim inşallah."

Okunan akşam ezanının ardından Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden Müslümanlar birlikte iftar yaptı.