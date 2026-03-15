Köln\'de YTB\'nin Iftar Etkinliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'nın Köln kentinde çocuklar ile aileleri için iftar programı ve bir dizi etkinlik düzenledi.

YTB'nin düzenlediği, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa tiyatro ekibinin Köln'deki gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde (DİTİB) YTB'nin çocuklar ve aileleri için düzenlediği iftara, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, YTB Başkanı Abdulhadi Turus'un yanı sıra Türk sivil toplum kuruluşu ve dernek başkanları ile temsilcileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında Köln'de açılışını yaptığı Köln Merkez Camisi'ni ilk kez ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini belirterek, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyada son dönemlerde artan sıkıntı ve sorunlara çözüm bulma noktasında Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde katkı verdiğini anlatan Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da çok güçlü bir irade var. Etrafımızda ne kadar sıkıntılar olursa olsun huzur ve barış iklimi için çalışan bir devletimiz var. İnşallah etrafımızdaki bu ateş çemberi bir an önce tamamen yok olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla coğrafyamızda, huzur ve barış sağlanır."

YTB Başkanı Turus, yurt dışında ramazan yaşantısının kendine özgü bir güzelliği ve anlamı olduğunu belirterek, memleketten uzakta kurulan iftar sofralarının aileleri, dostları ve tüm insanları birbirine daha da kenetlediğini ifade etti.

Turus, "YTB olarak bu ramazan ayında kardeşlik iftarları programlarımızla gönül coğrafyamızın dört bir yanında gönül köprüleri kurduk." dedi.

Köln Başkonsolosu Al ise ramazan ayının, kültürel ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması için değerli bir vesile olduğunu dile getirerek, Almanya'da yaşayan Türkler için ise memleketten getirilen kültürel mirasının canlı tutulduğu özel bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

İftarın ardından çocuklar ve aileleri cami çevresinde Rafadan Tayfa tiyatro ekibiyle, ellerindeki ışıklı ramazan kandilleriyle ilahiler eşliğinde fener alayı yürüyüşü yaptı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Almanya, Kültür, Güncel, İftar, Dizi, Köln, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 826’ya yükseldi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 826'ya yükseldi
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı
Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı

23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 00:49:07. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.