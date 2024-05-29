Kolombiya Cumhurbaşkanı Gazze'ye barış gücü gönderilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gazze'ye barış gücü gönderilmesi çağrısında bulundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gazze\'ye barış gücü gönderilmesi çağrısında bulundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış gücü gönderilmesi için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçmesi çağrısında bulundu. Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, 'Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır.' ifadelerini kullandı. Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.

29.05.2024 07:51
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'i kınayan haberleri kişisel hesabından alıntılayan Petro, Filistin'e destek paylaşımlarında bulunuyor.

Petro, 28 Mayıs'taki paylaşımında ise İsrail'in Refah'ta "katliam" yapmaya devam ettiğini belirtmişti.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı Gazze'ye barış gücü gönderilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika

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