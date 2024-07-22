Kolombiya Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli çocukları hatırlattı

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafını paylaşarak, " Gazze'de soykırıma uğrayan çocukları insanlığın unutmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Petro, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen çocukların fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Petro, "Gazze'de soykırıma uğrayan çocukları insanlığın unutmaması gerekiyor. Eğer insanlığa karşı işlenen bu suçu görmezden gelirsek, o zaman bombalanacak olanlar, bizim çocuklarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze saldırılarına sıklıkla tepki gösteren Petro, İsrail güçlerinin 13 Temmuz'da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki saldırısına ilişkin "çok öfkeliyim" ifadesini kullanmıştı.