Kolombiya'da 29 Güvenlik Görevlisi Kaçırıldı - Son Dakika
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Kolombiya'da 29 Güvenlik Görevlisi Kaçırıldı

Kolombiya'nın Cauca bölgesinde 29 güvenlik görevlisi, FARC'tan ayrılan grubun silahlı saldırısıyla kaçırıldı.

07.03.2025 20:17
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Kolombiya'nın güneybatısında 29 güvenlik görevlisinin, silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez Suarez, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, ülkenin Cauca yönetim bölgesine bağlı El Plateado ve La Hacienda köylerinde 29 güvenlik görevlisinin kaçırıldığını doğruladı.

Olaydan, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinden Carlos Patino grubunu sorumlu tutan Sanchez, "Kaçırılan güvenlik görevlilerinin can güvenliği, bu alçakça suçu işleyenlerin doğrudan sorumluluğundadır. Bu kişiler yalnızca küçük yaştaki çocukları zorla silah altına almakla kalmıyor, aynı zamanda devlet kurumlarının sağlık, eğitim ve istihdam hizmetlerini sunmasını da engelliyor." ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre, kaçırılan güvenlik görevlilerinin çoğunluğunu polisler oluşturuyor. Polislerin, sivil kıyafetli kişilerce alıkonulduğu iddia ediliyor.

Güvenlik güçleri, 12 Ekim 2024'te, FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı Carlos Patino grubunun kontrolünde bulunan El Plateado köyünü geri almak için "Perseus Operasyonu"nu başlatmıştı.

EMC

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da 29 Güvenlik Görevlisi Kaçırıldı - Son Dakika

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