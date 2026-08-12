Kolombiya'da 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya'da 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Ağustos'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Kolombiya'da ulusal yas ilan edildi.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirildi.

Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın, depremin ardından kararname imzaladığı bildirildi.

Kararname ile deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kolombiya hükümeti, Kolombiya halkı adına, 10 Ağustos 2026'da ülke topraklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntüsünü ifade ediyor ve yas tutanların aileleri ile dostlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtiyor. Kararnameye göre, üç günlük ulusal yas süresince ülke genelindeki kamu binalarında ve Kolombiya'nın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde ulusal bayraklar yarıya indirilecek. Hükümet, trajediden etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu ve yaşananların tüm ülkeyi yasa boğduğunu ifade ediyor."

Bu arada, Cumhurbaşkanı de la Espriella da ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarının "aralıksız" devam ettiğini belirtti.

De la Espriella, "Kayıp kardeşlerimizi bulmak için gece gündüz yorulmadan çalışan kurtarma ekiplerimize ve arama köpeklerimize güveniyoruz. Pereira'da 30 yaşındaki Daniela Andrea Largo Sanchez, 7 saatlik aramanın ardından birkaç dakika önce sağ olarak bulundu. Bu haber bize umut veriyor ve inanmaya devam etmemiz için güç veriyor. Daha fazla Kolombiyalının sağ olarak bulunarak ailelerine kavuşması için Tanrı'ya ve kurtarma ekiplerimizin özverili çalışmalarına güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 230'u geçmişti.

Kaynak: AA

Acil Durum, Kolombiya, Milli Yas, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı
Beykoz’da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü
Konya’da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü Konya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor
Ertuğrul Özkök’ten ’omurgasız’ eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek Ertuğrul Özkök'ten 'omurgasız' eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek

18:52
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
18:09
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
17:32
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
17:16
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
17:04
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 19:16:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kolombiya'da 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.