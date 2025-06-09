BOGOTA, 9 Haziran (Xinhua) -- Kolombiya'nın merkezinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Bogota'da hissedildi.
Derinliği 30 kilometreden az olan deprem pazar günü yerel saatle sabah 08.08'de kaydedildi. Kolombiya Jeoloji Servisi depremin merkez üssünün Cundinamarca bölgesine bağlı Paratebueno kasabası olduğunu bildirdi.
Yetkili birimler henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.
Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da 6.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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