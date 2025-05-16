Kolombiya'da Altın Madeninde Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Kolombiya'da polis, komşu ülke Peru'daki bir altın madeninde çalışan 13 işçiyi kaçırdıktan sonra öldürdüğünden şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.

Peru İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, maden işçilerini kaçırıp öldürdüğünden şüphe edilen Miguel Antonio Rodriguez Diaz'ın, iki ülke ve Interpol arasında yapılan ortak operasyon sonucu Kolombiya'nın Medellin şehrinde yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin "organize suç, adam kaçırma ve cinayet" ile suçlandığı aktarılan açıklamada, Diaz'ın en kısa sürede Peru'ya iade edileceği kaydedildi.

Peru'nun kuzeyinde, 4 Mayıs'ta, yasa dışı madencilikle bağlantılı silahlı bir grup tarafından kaçırılan 13 madencinin cesedi bulunmuştu. Bunun ardından Devlet Başkanı Dina Boluarte, cesetlerin bulunduğu Pataz kasabasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Boluarte ayrıca, bölgede bir askeri üs kurulacağını ve tüm madencilik faaliyetlerinin 30 gün boyunca askıya alındığını açıklamıştı.

Güney Amerika ülkesi Peru, dünyanın önde gelen altın üreticileri arasında yer almasına rağmen yasa dışı madencilik ve organize suçla mücadelede ciddi zorluklar yaşıyor.