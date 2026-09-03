Kolombiya'da barış görüşmeleri sonrası 46 örgüt üyesine yakalama kararı çıkarıldı

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın barış müzakerelerini resmen sonlandırmasının ardından Başsavcılık, silahlı gruplara mensup 46 üst düzey örgüt mensubu hakkında daha önce askıya alınan yakalama kararlarını yeniden yürürlüğe koydu.

Başsavcı Luz Adriana Camargo'nun talimatıyla, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) unsurlarından EMBF üyesi 27 kişi (Calarca kod adlı örgüt elebaşı dahil), CNEB üyesi 13 kişi ve paramiliter grup ACSN mensubu 6 kişi hakkında daha önce askıya alınan yakalama kararları yeniden yürürlüğe alındı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kararın gerekçesine ilişkin, "Söz konusu adım Ulusal Hükümetin 28 Ağustos'ta yürütülen diyalog masalarını kapatması ve örgüt temsilcilerinin resmi statülerinin iptal edilmesi üzerine atılmıştır. Bu doğrultuda, yakalama kararlarının durdurulmasını sağlayan hukuki imtiyaz resmen kalkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, hükümet Başsavcılığın kararını memnuniyetle karşıladı.

Barış masası devrildi, "Demir Yumruk" dönemi başladı

Görevi 7 Ağustos'ta devralan de la Espriella hükümeti, 28 Ağustos'ta "yeterli barış iradesi sergilemedikleri" gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genel Kurmayı (EMBF), silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) dahil üç yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmi olarak sonlandırmıştı.

De la Espriella'nın talimatıyla Guaviare eyaletinde düzenlenen son bombardımanda 20'den fazla FARC muhalifinin etkisiz hale getirilmesi ve ölenler arasında 3 çocuğun bulunması ülkede tartışmalara yol açarken, hükümet kararlılık mesajı vererek saha operasyonlarının artarak devam edeceğini bildirmişti.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin "Topyekun Barış" (La Paz Total) kapsamında ülkedeki silahlı gruplarla yürüttüğü barış müzakerelerini sona erdireceğini seçim kampanyasında vadeden de la Espriella, yasa dışı silahlı gruplara ve genel olarak suç örgütlerine karşı "demir yumruk" politikası uygulayacağını ifade etmişti.

Eski FARC mensuplarının oluşturduğu en büyük yapılardan biri olan EMBF, daha önce FARC fraksiyonu Estado Mayor Central (EMC) çatısı altında yer alıyordu. Ancak grup, Petro hükümetiyle barış görüşmelerini sürdürmeme kararı alarak 2024'te bu yapıdan ayrılmıştı.

Diğer taraftan Bolivarist Ordu Ulusal Koordinasyon Grubu (CNEB), "Segunda Marquetalia" adlı örgüt içindeki anlaşmazlıklar ve kopuşlar sonucunda kurulmuştu. Örgüt, Pasifik Gerilla Koordinasyonu (CGP) ile Sınır Komandoları'nın (CDF) birleşmesiyle meydana gelmişti.

Önceki hükümetin en iddialı vaatlerinden biri olan topyekun barış politikası, yasa dışı silahlı gruplarla yürütülen müzakerelerin tıkanmasıyla çökmüştü.

Aralarında silahlı isyancı örgüt ELN ve FARC'ın çatı örgütü (EMC) da bulunduğu gruplarla yürütülen diyalog, barış iradesi göstermedikleri gerekçesiyle Petro döneminde zaten askıya alınmıştı.