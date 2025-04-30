Kolombiya'da Clan del Golfo'ya Operasyon: 27 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, suç örgütü Clan del Golfo'ya yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda 15 polis ve 12 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Petro, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, eski paramiliter unsurlardan oluşan Clan del Golfo'ya yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlara imza attığını vurgulayan Petro, çıkan çatışmalarda 15 polis ve 12 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin isimlerini paylaşan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın çocuklarına sistematik bir katliam yapıyorlar. Geri çekilmeyeceğiz, suç örgütüne karşı operasyonları arttıracağız. Onlar için bir çıkış yolu yok: ya yasa dışı faaliyetlerini bırakıp hukuk ve demokrasi çerçevesinde bölgelerin refahına katkı sunacaklar ya da Clan del Golfo'yu yok etmek için küresel bir ittifak kurulacak. Dubai'deki müttefiklerine kadar uzanacağız."

Clan del Golfo

Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) adıyla da bilinen örgüt lideri, uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, 24 Ekim 2021'de asker ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.

Ülkedeki aşırı sağcı paramiliter grupların bazılarının 2006 yılında silah bırakmasının ardından ortaya çıkan Clan del Golfo'nun, halen binin üzerinde mensubunun olduğu tahmin ediliyor.