Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Kolombiya'da halk, 2026-2030 döneminde görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

İlk turda 14 aday yarışsa da seçim rekabetinin iktidar partisi adayı sol görüşlü Ivan Cepeda, aşırı sağcı Abelardo de la Espriella ve eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin desteklediği merkez sağ adayı Paloma Valencia arasında geçmesi bekleniyor.

Halen senatör olarak görev yapan ve Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun siyasi çizgisinin devamı olarak görülen Tarihsel İttifak (Pacto Historico) adayı Cepeda, kamuoyu yoklamalarında ilk sırada yer alıyor.

Cepeda, 1994'te paramiliter gruplar tarafından düzenlenen suikastta hayatını kaybeden komünist lider Manuel Cepeda Vargas'ın oğlu olarak biliniyor.

Ailesine yönelik ölüm tehditleri nedeniyle yaşamının farklı dönemlerinde sürgünde kalan Cepeda, bu süreçte modern ve reformist sosyalist görüşleri benimsedi.

Cepeda, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Petro'nun sosyal reformlarını sürdürmeyi, yolsuzlukla mücadele etmeyi, eşitsizliği azaltmayı, kurumsal reformlar gerçekleştirmeyi ve diyalog yoluyla barışı güçlendirmeyi vadediyor.

Aşırı sağcı de la Espriella, 10 "mega hapishane" sözü verdi

Avukat ve iş insanı de la Espriella ise hayranı olduğunu açıkça dile getirdiği El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin güvenlik politikalarını örnek alıyor.

De la Espriella'nın öne çıkan vaatleri arasında 10 "mega hapishane" inşa etmek, Petro hükümetinin "Topyekun Barış" (Paz Total) politikasını sonlandırmak, uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı gruplarla mücadelede daha sert ve askeri odaklı bir güvenlik stratejisi uygulamak yer alıyor.

Vatan savunucuları (Defensores de la Patria) sloganıyla siyasete atılan de la Espriella'nın müvekkilleri arasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakın çevresinde yer aldığı belirtilen ve kısa süre önce hakkındaki "kara para aklama ve yaptırım ihlali" suçlamaları nedeniyle ABD'ye iade edilen Venezuelalı iş insanı Alex Saab da bulunuyor.

De la Espriella, kamuoyu yoklamalarında ikinci sırada yer alıyor.

Ölüm tehditleri aldığını öne süren de la Espriella, seçim mitinglerini kurşungeçirmez camların arkasında gerçekleştirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Leon'un torunu Valencia

Eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin liderliğini yaptığı Demokratik Merkez (Centro Democratico) partisinin adayı Valencia ise ülkede etkili bir sağ siyasi akım olan "Uribismo"yu yeniden iktidara taşımayı hedefliyor.

Hükümetin güvenlik politikalarını "sert" sözlerle eleştiren Valencia, savunma bütçesini artırmayı ve güvenlik güçlerine 60 bin yeni asker ile polis kazandırmayı vadediyor.

Valencia, geçmişte ABD ile ortak yürütülen uyuşturucuyla mücadele programını örnek alan "Plan Kolombiya 2.0" uygulamayı hedeflediğini belirterek, vergilerin düşürülmesini ve alternatif enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılmasını savunuyor.

Valencia, Kolombiya'nın tanınmış köklü hanedan ailelerinden birine mensup olup, muhafazakar eski Cumhurbaşkanı Guillermo Leon Valencia'nın da torunu olarak biliniyor.

Seçim yarışında, Antioquia eski Valisi Sergio Fajardo ve Bogota eski Belediye Başkanı Claudia Lopez gibi tanınmış isimler de bulunuyor.

Ancak her iki aday da kamuoyu yoklamalarında geride kalırken, seçmenin daha belirgin siyasi tercihlere yönelmesi nedeniyle merkez siyasetin desteğini toplamakta zorlanıyor.

Seçim yarışında eski bakanlar Daniel Palacios ve Mauricio Lizcano, iş insanı Santiago Botero, avukat Sondra Macollins ve Kolombiya'nın eski Londra Büyükelçisi Roy Barreras de yer alıyor.

Söz konusu adaylara, hiçbir kamuoyu şirketi kazanma şansı vermiyor.

Anketler, Cepeda'ya işaret ediyor

Ülke genelinde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, sol görüşlü aday Cepeda ortalama yüzde 37,8 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor.

Cepeda'yı yüzde 28,1 ile aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella takip ederken, muhafazakar aday Paloma Valencia'nın oy oranı yüzde 18,6 seviyesinde seyrediyor.

Diğer adaylar ve kararsız seçmenlerin toplam oranı ise yüzde 15,5 olarak ölçülüyor.

Bir aday ilk turda oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması halinde cumhurbaşkanı seçilecek. Aksi durumda, seçim 21 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.