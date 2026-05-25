Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yaklaşıyor

25.05.2026 21:35
Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar son mitinglerini düzenledi, 13 aday yarışacak.

Kolombiya'da 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu öncesinde adaylar, düzenledikleri son mitinglerle seçim kampanyalarını tamamladı.

İktidar partisi adayı Senatör Ivan Cepeda ve aşırı sağcı Senatör Paloma Valencia, geniş katılımlı mitingler düzenleyerek vatandaşlardan oy istedi.

Tarihsel Pakt adayı (Pacto Historico) Cepeda, Karayip kıyısındaki Barranquilla kentinde yaptığı mitingde destekçilerine seslendi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun politikalarını devam ettireceklerini belirten Cepeda, "Bizim hükümetimiz de tıpkı Petro'nun hükümeti gibi yeni bir sosyal adalet ve eşitlik hükümeti olacak. İkinci ilerici hükümetimizin derin bir insani önceliği bulunacak." dedi.

Aşırı sağcı Abelardo de la Espriella ise Medellin'e bağlı La Macarena Boğa Güreşi Arenası'ndaki konuşmasında, seçimi kazandıkları takdirde Cumhurbaşkanı Petro hükümetinin "topyekun barış politikasını" bitirecekleri sözünü verdi.

Zorlu bir kampanya yürüttüklerini vurgulayan Espriella, "Bu etkinliğin, gerçekleştireceğimiz son seçim mitingi olacağına inancım tam, çünkü seçimi ilk turda kazanacağız." diye konuştu.

Demokratik Merkez partisi adayı Senatör Valencia da başkent Bogota'daki Movistar Arena'da katıldığı mitingde ikinci tura kalabilmek için destek çağrısında bulundu.

Gelecek nesillere işaret eden Valencia, "Çocuklarımıza, onlara layık olmayan bir ülke bırakmayacağız. Onlar için herkesin fırsat eşitliğine sahip olduğu, güvenli, adil ve yaşamak isteyip kalacakları bir Kolombiya istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda toplam 13 adayın yarışması bekleniyor.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin yayımladığı son anketlere göre Cepeda, yarışı önde görünürken, Espriella ya da Valencia'dan birinin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: AA

