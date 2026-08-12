Kolombiya\'da Deprem: 188 Ölü, 1.677 Yaralı

BOGOTA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'nın batısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e, yaralı sayısı ise 1.677'ye yükseldi.

Kolombiya Başkentler Birliği'nden salı günü yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü meydanan gelen depremde Cali kentinde 95 kişi yaşamını yitirdi, 997 kişi de yaralandı. Pereira'da ise 79 kişinin hayatını kaybettiği, 278 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten birlik, kayıp kişilerin bildirilmesi ve aranmasına yönelik bir sistemin oluşturulduğunu duyurdu.