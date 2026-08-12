Kolombiya'da Deprem: 188 Ölü, 1.677 Yaralı
7,4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 188'e, yaralı sayısı 1.677'ye yükseldi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
CALİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'nın batısında pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e, yaralı sayısı ise 1.677'ye yükseldi.
Kolombiya Başkentler Birliği (Asocapitales) salı günü yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, kayıp kişilerin bildirilmesi ve aranması için bir sistemin faaliyete geçirildiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua
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