Kolombiya\'da Deprem: 188 Ölü, 1.677 Yaralı

CALİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'nın batısında pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e, yaralı sayısı ise 1.677'ye yükseldi.

Kolombiya Başkentler Birliği (Asocapitales) salı günü yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, kayıp kişilerin bildirilmesi ve aranması için bir sistemin faaliyete geçirildiğini belirtti.