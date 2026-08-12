Kolombiya'da Deprem: 24 Sağlık Tesisinde Hasar - Son Dakika
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Kolombiya'da Deprem: 24 Sağlık Tesisinde Hasar

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kolombiya'daki depremde 24 sağlık tesisinin hasar gördüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar 24 sağlık tesisinde hasar bildirildiğini açıkladı.

Ghebreyesus, Kolombiya'da 234 kişinin hayatını kaybettiği depreme ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Depremde sevdiklerini kaybedenlere taziye dileklerini ileten Ghebreyesus, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ghebreyesus, öncelikleri arasında yaralıların tedavisi, etkilenen bölgelerde temel sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi ve sağlık sistemindeki hasarın boyutunun değerlendirilmesinin yer aldığına işaret ederek, "Şu ana kadar 24 sağlık tesisinde hasar bildirildi. Su sistemlerindeki hasar da sağlık tesislerini etkileyerek ek operasyonel zorluklar oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO/OPS) ekiplerinin, destek ve sağlık sektöründeki hazırlıkları güçlendirmek için görevlendirildiğini kaydeden Ghebreyesus, sağlık çalışanları dahil tüm müdahale ekiplerine minnettar olduğunu vurguladı.

Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 234 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Deprem: 24 Sağlık Tesisinde Hasar - Son Dakika

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