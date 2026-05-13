Kolombiya’da ELN Operasyonu: 7 İsyancı Öldürüldü

Kolombiya'da ordunun Venezuela sınırına yakın Catatumbo'da düzenlediği operasyonda, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) 7 üyesi öldürüldü.

Kolombiya Silahlı Kuvvetlerinden (FFMM) yapılan açıklamada, Catatumbo bölgesindeki Tibu kasabası kırsalında faaliyet gösteren ELN'nin Merkezi Komuta Grubu'nun (COCE) hedef alındığı bildirildi.

Operasyonda 7 ELN üyesinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, yasa dışı silahlı gruplara yönelik operasyonların süreceği aktarıldı.

Yerel basına göre operasyonla ELN'nin üst yönetim yapısına önemli darbe vurulurken, örgütün Venezuela sınırındaki iki kampı da imha edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşımında, ELN'ye yönelik bombardıman emrinin Venezuela'daki Bolivar hükümetiyle mutabık kalınan irade doğrultusunda verildiğini ifade etti.

ELN'nin Catatumbo'da masum insanların ölümünden sorumlu olduğunu vurgulayan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı ekonomileri kısmen veya tamamen kontrol etme kararını sürdüren ve bu yapıların tasfiyesine yönelik anlaşmaları reddeden örgütler, hiçbir barış anlaşması kapsamında değildir. Hükümetin kısmi anlaşmalara uymadığı iddiası doğru değildir. ELN, Catatumbo'da yüzlerce silahsız köylünün sistematik şekilde öldürülmesini tetikleyerek ulusun barış iradesine olan güvenini yerle bir etmiştir."

ELN, bir süredir eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinden oluşan 33. yapı ile Catatumbo Nehri çevresindeki kaçakçılık ve geçiş rotalarının kontrolü için çatışıyor.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin yerinden olduğu belirtiliyor.