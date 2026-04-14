Kolombiya'da Escobar'ın Su Aygırları İtlaf Edilecek

Kolombiya'nın, ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olduğu bilinen su aygırlarının itlaf edilmesine yönelik plana yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, Escobar'a ait olduğu bilinen ve ülkede tartışmalı bir hale gelmiş çok sayıda su aygırına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Su aygırı popülasyonunun kontrol edilmesi için alınan kısırlaştırma ve hayvanat bahçelerine yerleştirme gibi önlemlerin işe yaramadığını vurgulayan Velez, su aygırlarının itlafına ilişkin plana onay verildiğini kaydetti.

Söz konusu karardan yaklaşık 80 su aygırının etkileneceğini belirten Velez, avlamanın ne zaman başlayacağına ilişkin ise konuşmadı.

Velez, "Eğer bunu yapmazsak, (su aygırı) popülasyonu kontrol edemeyiz. Ekosistemimizi korumak için bunu yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Escobar'ın su aygırları

Dünyadaki en büyük uyuşturucu baronlarından biri haline gelen Escobar'ın ölümünün ardından, biri erkek 4 su aygırı hariç sahip olduğu tüm hayvanlar, ülke genelindeki hayvanat bahçelerine nakledilmişti.

Yetkililer, aradan geçen yaklaşık 30 yılda Escobar'ın su aygırlarının üremeye devam ettiğini ve halihazırda ülkedeki su aygırı sayısının fazla olduğunu ifade ederek bu üreme hızıyla ekosisteme zararlı olabileceklerini değerlendiriyor.

Kolombiya'nın, Afrika dışında vahşi su aygırı popülasyonuna sahip tek ülke olduğu bilinirken yetkililer, bu hayvanların yerel halk için bir tehdit olduğu ve yerli türleri yerinden ettikleri değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan ülkedeki su aygırları, aynı zamanda turistler için de çekici bir hale gelmiş durumda.