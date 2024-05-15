Kolombiya'da Filistin destekçileri İsrail saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Kolombiya'da Filistin destekçileri İsrail saldırılarını protesto etti

Kolombiya\'da Filistin destekçileri İsrail saldırılarını protesto etti

Kolombiya'da Millonarios ile Palestino futbol takımları arasında oynanan maç öncesi toplanan bir grup Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti. Maç öncesi Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, dev Filistin bayrağı asarak soykırımı durdurma çağrısı yaptı. Ancak, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle dev bayrağın tribünde açılmasına izin verilmedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Millonarios taraftarlarına Filistin'e destek verilmesini istedi.

15.05.2024 22:03
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Kolombiya'da Millonarios ile Palestino futbol takımları arasında oynanan maç öncesi toplanan bir grup Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.

Şili'de yaşayan Filistinliler tarafından kurulan Club Deportivo Palestino futbol takımı, başkent Bogota'da El Campin Stadyumu'nda Kolombiya'nın Millonarios takımı ile karşılaştı.

Maç öncesi Filistin bayrakları taşıyan bir grup, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.

Stadyumun karşısında yer alan otoyoldaki köprüye dev Filistin bayrağı asan eylemciler, "Soykırımı durdurun" ve "Filistin'de bir daha asla soykırımcı Siyonist devlet olmasın" yazılı pankartlar taşıdı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle dev Filistin bayrağının tribünde açılmasına izin verilmedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından Millonarios taraftarlarına seslenerek Filistin'e destek verilmesini istedi.

"Filistin ölürse insanlık da ölür"

Gazeteci ve aktivist Luz Marina Lopez, AA muhabirine, soykırıma karşı seslerini yükseltmek için burada toplandıklarını belirtti.

Filistin halkının 68 yıldır zorunlu göçe maruz bırakıldığını söyleyen Lopez, "7 aydan bu yana 40 bin insanı katlettiler ve bunların 15 bini çocuklardan oluşuyor. İsrail, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle bu soykırımı gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız Petro'nun dediği gibi Filistin ölürse insanlık da ölür." ifadelerini kullandı.

Kolombiyalılar olarak Gazze'de işlenen soykırıma dikkati çekmek istediklerini aktaran bir başka eylemci Jon Jimenez, "Filistin halkının yaşadığı katliamlara sessiz kalamayız. Filistinlilerin haklarını savunmak için sesimizi daima yükselteceğiz. Filistinli kadın ve çocukların özgür olabilmesi için bütün uluslar harekete geçmeli." dedi.

Öte yandan Libertadores Kupası E Grubu 5. maçta Millonarios ile Palestino 1-1 berabere kaldı.

Palestino takımı oyuncuları ve yöneticileri dün El Dorado Havalimanı'nda bir grup tarafından Filistin bayraklarıyla karşılanmıştı.

Kaynak: AA

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