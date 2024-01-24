Kolombiya\'da hükümet ile ELN arasındaki ateşkes anlaşması 6 ay daha uzatıldı

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında, 3 Ağustos'ta başlayan ikili ateşkes anlaşmasının 6 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Barış Yüksek Komiseri Otty Patino, yaptığı açıklamada silahlı isyancı örgüt ELN ile hükümetin ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Kararın resmileşmesi için hükümetin çıkardığı kararnameye dikkati çeken Patino, ELN'nin de taahhütlerini yerine getirmesinin "elzem" olduğunu söyledi.

Patino, taraflar arasındaki 6. tur barış müzakerelerinin halihazırda Küba'nın başkenti Havana'da devam ettiğini aktararak, olumlu sonuçlar almayı umduklarını kaydetti.

Kolombiya hükümeti tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Üç yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu ilk tur görüşmelerinde, 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelere insani yardım ve hapisteki ELN üyelerinin şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Meksika'da 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur barış görüşmeleri ise "ELN'nin siyasi statüsünün" tanınmasıyla tamamlanmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs'ta başlayan üçüncü tur barış müzakereleri "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı.

Başkent Karakas'ta 15 Ağustos'ta 4. tur için bir araya gelen taraflar, "çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerde insani koridorun açılması" konusunda mutabakat sağlamıştı.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da 4 Aralık 2023'te başlayan 5. tur görüşmeler, "adam kaçırma ve fidye eylemlerinin son bulması" hususunda mutabakata varılarak sona ermişti.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.