Kolombiya'da Ormansızlaşma Mücadelesi Tehdit Altında

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Uluslararası Kriz Grubu, Kolombiya'da ormansızlaşma ile mücadele çabalarının, silahlı gruplar nedeniyle sekteye uğradığını bildirdi.

Uluslararası Kriz Grubu, Kolombiya'daki ormansızlaşmaya karşı yürütülen mücadeleye ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, Kolombiya'nın Amazon bölgesinde faaliyet gösteren eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları dahil silahlı grupların, ormansızlaşmayla mücadeleyi sekteye uğrattığı ifade edildi.

Raporun yazarlarından Rodrigo Botero, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in (EMC) şu anda 3 bin 500 üyesiyle ülkenin en büyük üçüncü silahlı grubu olduğunu aktardı.

Botero, "Bu grup, son 5 yılda ormansızlaşmadan doğrudan sorumlu olan grup. Kontrol ettikleri bölgelerde 500 bin hektardan fazla alan kaybedildi." dedi.

Raporun yazarlarından Bram Ebus ise Kolombiya'nın doğal çevresinin, çatışma dinamikleri ve şiddeti körükleyen ekonomik faaliyetlerinden zarar görmeye devam ettiğini belirterek, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun "siyasi mirasının risk altında olduğunu" kaydetti.

Ebus, Amazon yağmur ormanlarını kurtarmanın Petro'nun öncelikleri arasında yer aldığını, son iki yılda ormansızlaşmayı yüzde 61 oranında azaltarak "tarihi bir başarıya" imza attığını söyledi.

Çatı örgüt Estado Mayor Central (EMC)

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

EMC mensupları da Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarını sürdürmüştü.