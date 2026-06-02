Kolombiya'da Seçim Mücadelesi: Usulsüzlük Yok
Kolombiya'da Seçim Mücadelesi: Usulsüzlük Yok

02.06.2026 00:49
Ivan Cepeda, seçim sonuçlarında usulsüzlük olmadığını belirterek rakibi ile tartışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Kolombiya'da iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayı Ivan Cepeda, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun seçim sonuçlarını tanımadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin, şu ana kadar sonuçlarda herhangi bir usulsüzlüğe rastlamadıklarını belirtti.

Başkent Bogota'da basın toplantısı düzenleyen Cepeda, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarını değerlendirdi.

Kampanya ekibi tarafından yapılan incelemelerde seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini kaydeden Cepeda, "Gerekli doğrulamaları yapmaya başladık ve şu ana kadar olası usulsüzlüklere ilişkin açıklama yapmayı gerektirecek düzeyde herhangi bir bulguya rastlamadık." ifadesini kullandı.

Cepeda, ilk tur seçimini önde tamamlayan rakibi aşırı sağcı Abelardo de la Espriella'yı münazaraya davet etti.

Gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeleri tartışmaya hazır olduğunu vurgulayan Cepeda, "Aday Abelardo de la Espriella'yı açık bir siyasi ve seçim münazarasına davet ediyorum. Bu yarış onunla benim aramda. Başkalarının desteğine ihtiyaç duymadan tartışmaya gelsin." diye konuştu.

De la Espriella, Cepeda'ya ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yanıt verdi.

"Şimdi mi aklına geldi korkak" diyen de la Espriella, şunları kaydetti:

"Sahibiniz sizin adınıza kampanya yürütürken saklanıyordunuz ve başarısız oldunuz. Önce seçim sonuçlarını tanıyın, sonra hemen şimdi tartışalım. Bu iş, FARC'a ve diğer haydutlara eşlik ederken alışkın olduğunuz o müzakerecilerle yürüteceğiniz bir iş değil, bu, halkın gözü önünde ve hiçbir ön koşul olmaksızın yapılacak bir tartışmadır."

De la Espriella, Cumhurbaşkanı Petro ve Cepeda'yı "seçimleri çalmayı planlamakla" suçlayarak, "Sonuçları tanıyın ve bir darbe ortamını körüklemeye devam etmeyin. Kolombiya, benim hedeflediğim iyilik ile Cepeda'nın temsil ettiği kötülük arasındaki, benim teklifimin ışığı ile Petro'nun kuklasının karanlığı arasındaki farkı görsün. Medya kuruluşlarına, bu tartışma için gün ve saat belirlemeleri çağrısında bulunuyorum." açıklamasında bulundu.

Rakibi Cepeda'yı "narkoterörist" olarak nitelendiren de la Espriella, Cepeda'yı silahlı isyancı örgütler Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) eski mensuplarıyla yakın ilişki içinde olmakla da suçladı.

Öte yandan, Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı verilerine göre, 31 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna katılım oranı yüzde 57,88 olarak gerçekleşti.

Bu oran, 1991'den bu yana yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en yüksek katılım olarak kayıtlara geçti.

Petro, dünkü açıklamasında, ilk turunu de la Espriella'nın önde tamamladığı cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.

Seçim ikinci tura kalmıştı

Kolombiya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle, en fazla oy alan de la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Kaynak: AA

