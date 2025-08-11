Kolombiya'da Senatör Uribe Hayatını Kaybetti

Kolombiya'da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

39 yaşındaki Uribe Turbay'ın ölümünü eşi Maria Claudia Tarazona doğruladı. Uribe, yoğun bakımda geçirdiği 2 ayı aşkın sürenin ardından yaşamını yitirdi.

Uribe'nin yaşamını yitirdiği Santa Fe Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Senatör Uribe'nin 9 Ağustos'ta durumunun kötüleştiği ve sabah saatlerinde planlanan ameliyatın ardından Uribe'de "akut intraserebral kanama" (ani beyin içi kanama) ve "kontrol edilmesi zor bir kanama" geliştiği bildirildi.

Yoğum bakımda tedavisi devam eden Uribe'nin yerel saatte 01.56'da vefat ettiği vurgulanan açıklamada, "Uribe'nin tüm bakımından sorumlu ekip, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı günden bu yana, iki aydan fazla süredir yorulmadan çalıştı." ifadelerine yer verildi.

"Bugün ülkemiz için hüzünlü bir gün"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Uribe'nin ailesine ve dostlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Marquez, "Bugün ülkemiz için hüzünlü bir gün. Şiddet kaderimizi belirlemeye devam edemez. Demokrasi, kurşunla ya da kanla değil saygıyla, diyalogla ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin farklılıklarımızı tanıyarak inşa edilir. Birleşme, her türlü şiddet eylemini güçlü bir şekilde reddetmek için sesimizi yükseltme zamanı. Korkunun ve nefretin, yaşamımızı ve umudumuzu elimizden almaya devam etmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Ulusal Başsavcı Luz Adriana Camargo Garzon, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Uribe'nin ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, senatörün ailesine ve yakınlarına en içten taziye dileklerini sundu.

Uribe'nin saldırıya uğradığı andan itibaren soruşturmayı kapsamlı şekilde yürüttüklerini vurgulayan Başsavcı Camargo, şunları kaydetti:

"Tüm insan, teknik ve bilimsel kapasitemizi seferber ettik. Senatör Uribe'ye yönelik suikastın faili ile suikastın planlanmasına katılanlar adalete hesap verecek. Bu görevde hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz. Kurumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek için bu hedef doğrultusunda aralıksız çalışıyoruz."

Uribe'nin eşi Maria Claudia Tarazona, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aşkımızın sınırları bu dünyayla bitmiyor. Beni bekle; çocuklarımıza verdiğim sözü yerine getirdiğimde seni bulmaya geleceğim ve ikinci bir şansımız olacak. Her zaman hayatımın aşkı olacaksın. Sevgi dolu bir hayat için teşekkür ederim; kızlara bir baba olduğun, Alejandro'ya ise en iyi baba olduğun için teşekkür ederim. Tanrı'dan, sensiz yaşamayı öğrenmem için bana yol göstermesini diliyorum. Huzur içinde uyu, hayatımın aşkı; çocuklarımıza ben bakacağım."

2002-2010 arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Alvaro Uribe ise X'teki paylaşımında, "Kötülük her şeyi yok eder, umudu öldürdüler." mesajını paylaştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun selefi Ivan Duque de X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kolombiya ağlıyor, ancak takdire şayan bir gencin hayatını sonlandıran suçlular karşısında pes etmeyecek." açıklamasında bulundu.

Senatör Turbay'a yönelik silahlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, 7 Haziran'da konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.

Turbay'ı hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi polis tarafından yakalanmıştı.