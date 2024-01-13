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Kolombiya'da Toprak Kayması: 33 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
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Kolombiya'da Toprak Kayması: 33 Ölü, 19 Yaralı

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında 33 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda şiddetli yağış sonucu meydana gelen olayda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez ve Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Kolombiya\'da Toprak Kayması: 33 Ölü, 19 Yaralı
13.01.2024 - 21:49,
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Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında 33 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Choco'ya bağlı Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda şiddetli yağış sonucu toprak kayması oldu.

Olayda 33 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, "Bölgeden gelen son rapora göre, bu üzücü trajedide çoğu çocuk olmak üzere şu ana kadar 33 kişi yaşamını yitirdi. Olaydan derin üzüntü duyuyoruz ve ailelerle dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, bölgeye ilave arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, yaptığı açıklamada, mümkün olduğunca daha fazla kişinin kurtarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Acil Durum Merkezinden yapılan duyuruda aynı anda çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve düşünülenden çok daha fazla kişinin toprak altında olabileceği kaydedildi.

Yetkililerce, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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