Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 6 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.
Antioquia yönetim bölgesine bağlı Coposa köyü kırsalında operasyon yürüten askerlere uzaktan kumandalı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.
Patlamada 6 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabındaki paylaşımında, askerlerin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.
Ordunun bir süredir silahlı örgütlere yönelik operasyonlar düzenlediği basına yansımıştı.
Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da Uzaktan Kumandalı Patlayıcı Saldırısında 6 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?