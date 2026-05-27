Kolombiya'dan ABD'ye Diplomatik Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya'dan ABD'ye Diplomatik Protesto

27.05.2026 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petro, ICE merkezinde Kolombiyalı gencin ölümü sonrası ABD'ye protesto notası gönderecek.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, nisanda ABD'nin Missouri eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) merkezinde Kolombiyalı bir gencin ölümü nedeniyle ABD hükümetine diplomatik protesto notası gönderilmesini istedi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin göçmenlere yönelik muamelesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından, ABD hükümetine diplomatik protesto notası gönderilmesi talimatını veren Petro, "ABD hükümetine ait bir ICE toplama kampında Kolombiyalı bir genç intihar etti. Annesine telefon etmek istemiş ama izin verilmemiş. O da intihar etmeye karar vermiş. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı (ABD'ye) protesto notası vermeli." ifadelerini kullandı.

Petro, ABD hükümetinin göçmenlik politikalarının hem Amerikalıların hem de Latin Amerikalıların yaşamını nasıl olumsuz etkilediği üzerine düşünmesi gerektiğini belirtti.

Rayo Garzon, nisanda hayatını kaybetmişti

Ulusal basındaki haberlere göre, Rayo Garzon isimli Kolombiyalı genç, Haziran 2024'ten bu yana Kolombiya'ya sınır dışı edilmeyi beklediği Phelps Bölge Gözaltı Merkezi'nde hareketsiz halde bulunmasının ardından, 8 Nisan'da yaşamını yitirmişti.

Daha önce de mağdur yakınları ve adli tıp uzmanları, Texas'ın El Paso kentindeki Fort Bliss Gözaltı Merkezi'nde yaşamını yitiren Nikaragualı Victor Manuel Diaz ve Kübalı Gerardo Lunas Campos gibi göçmenlerin ölümlerini "intihar" olarak açıklayan ICE yetkililerinin açıklamalarına şüpheyle yaklaşmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Kolombiya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'dan ABD'ye Diplomatik Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

23:57
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
23:21
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
22:53
Galatasaray’da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
21:00
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
20:55
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 00:34:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'dan ABD'ye Diplomatik Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.