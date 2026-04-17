Kolombiya'dan Küba'ya İnsani Yardım

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 04:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya, ekonomik ablukadan etkilenen Küba'ya insani yardım malzemeleri gönderdi.

Kolombiya'nın gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan geminin Küba'ya ulaştığı bildirildi.

Kolombiyalı Senatör Gloria Florez, basına yaptığı açıklamada, ABD'nin ekonomik ablukası nedeniyle zor günler geçiren Küba'ya destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Küba'nın yalnız olmadığını vurgulayan Florez, "Küba halkı için insani yardımlarla Havana'ya varışımız böyle gerçekleşti. Hırsın egemen kılınmaya çalışıldığı bu zamanlarda, artık halklar arası entegrasyon ve dayanışma vaktidir." ifadesini kullandı.

Kolombiya hükümetinin Küba'ya yolladığı insani yardım malzemelerinin ada ülkesine ulaştığını dile getiren Florez, "Bu katkı, Kolombiya halkının Küba'ya olan sevgi ve minnetinin bir meyvesidir. Bugün, Latin Amerika ve Karayipler, her zamankinden daha fazla dayanışma eyleminde elinden gelenin en iyisini yapmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Josefina Vidal, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya'nın yardımının tıbbi malzeme ve gıdadan oluştuğunu belirterek, "Teşekkürler Kolombiyalı kardeşler." ifadesine yer verdi.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kolombiya, Ekonomi, Güncel, Küba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 05:21:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'dan Küba'ya İnsani Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.