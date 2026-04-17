Kolombiya'dan Küba'ya İnsani Yardım

Kolombiya'nın gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan geminin Küba'ya ulaştığı bildirildi.

Kolombiyalı Senatör Gloria Florez, basına yaptığı açıklamada, ABD'nin ekonomik ablukası nedeniyle zor günler geçiren Küba'ya destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Küba'nın yalnız olmadığını vurgulayan Florez, "Küba halkı için insani yardımlarla Havana'ya varışımız böyle gerçekleşti. Hırsın egemen kılınmaya çalışıldığı bu zamanlarda, artık halklar arası entegrasyon ve dayanışma vaktidir." ifadesini kullandı.

Kolombiya hükümetinin Küba'ya yolladığı insani yardım malzemelerinin ada ülkesine ulaştığını dile getiren Florez, "Bu katkı, Kolombiya halkının Küba'ya olan sevgi ve minnetinin bir meyvesidir. Bugün, Latin Amerika ve Karayipler, her zamankinden daha fazla dayanışma eyleminde elinden gelenin en iyisini yapmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Josefina Vidal, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya'nın yardımının tıbbi malzeme ve gıdadan oluştuğunu belirterek, "Teşekkürler Kolombiyalı kardeşler." ifadesine yer verdi.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.