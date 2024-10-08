Kolombiya Dışişleri Bakanı Çin'e Ziyaret Gerçekleştiriyor

BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, 9-12 Ekim tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Salı günü yaptığı açıklamada ziyaretin Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine yapılacağını belirtti.
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