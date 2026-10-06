Kolombiya, ELN'nin yakıt çalmasına karşı Urano harekat birimini kurdu - Son Dakika
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Kolombiya, ELN'nin yakıt çalmasına karşı Urano harekat birimini kurdu

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Kolombiya Devlet Başkanı de la Espriella, isyancı gruplar ve uyuşturucu çetelerine karşı asker ve polisten oluşan 'Urano' ortak harekat biriminin kurulduğunu açıkladı. Birincil misyonu, ELN'nin Karayip kıyılarındaki boru hattından benzin ve dizel çalmasını engellemek.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, ülkenin kuzeydoğusunda isyancı gruplar ve uyuşturucu çetelerine karşı mücadele edecek asker ve polislerden oluşan ortak harekat biriminin kurulduğunu açıkladı.

De la Espriella, pazartesi günü Valledupar'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni kurulan "Urano" isimli ortak harekat biriminin başlıca misyonlarından birinin, ülkedeki en büyük isyancı grup olan Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) Karayip kıyılarındaki boru hattından benzin ve dizel çalmasını engellemek olduğunu söyledi.

ELN'yi suç ekonomilerini "beslemek" için boru hattından yakıt çalmakla suçlayan de la Espriella, "Bu yakıtı kokain üretmek, yasa dışı madenleri çalıştırmak ve terör faaliyetleri için gelir elde etmek amacıyla kullanıyorlar." dedi.

De la Espriella, Urano görev gücünde polis memurlarının da yer alacağını ve bu ekiplerin devreye alınmasıyla isyancı gruplar ve uyuşturucu çeteleriyle daha güçlü şekilde mücadele edileceğini belirterek, "Terörizmle müzakere ve empati olmayacak." diye konuştu.

Kara, deniz ve hava kuvvetlerinden oluşan görev güçleri yaklaşık 20 yıl kullanıldı

Kolombiya ordusu yaklaşık 20 yıl boyunca kırsal bölgelerde isyancı gruplarla mücadele etmek için kara, deniz ve hava kuvvetlerinden birliklerin yer aldığı ortak harekat birimlerini kullanmıştı.

Doğrudan Bogota'daki komutanların yönettiği bu görev güçleri, 2016'da imzalanan barış anlaşmasına kadar ordunun FARC'a karşı önemli başarılar elde etmesine katkı sağlamıştı.

Bu strateji, kırsal bölgelerdeki ordu komutanlarına operasyonlar üzerinde daha fazla yetki vermek isteyen eski Devlet Başkanı Gustavo Petro yönetimi tarafından 2 yıl önce terk edilmişti.

Ağustos ayında göreve başlayan muhafazakar siyasetçi de la Espriella, ülkedeki kalan isyancı gruplarla yürütülen barış görüşmelerini iptal etmişti.

Kaynak: AA
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