Kolombiya'da Escobar'ın su aygırları itlaf edilecek

(ANKARA) - Kolombiya hükümeti, uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın 1980'lerde ülkeye getirdiği ve bugün kontrolsüz şekilde çoğalan su aygırlarının bir kısmının itlaf edilmesini öngören bir planı onayladı.

ABD merkezli CNN'in aktardığına göre, Kolombiya'danın orta kesimlerinde popülasyponu artan su aygırlarının hem yerel halk için tehdit oluşturduğu hem de doğal ekosisteme zarar verdiği belirtiliyor. Kolombiyalı yetkililer, söz konusu plan kapsamında yaklaşık 80 su aygırının öldürülebileceğini açıkladı.

Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, daha önce uygulanan kısırlaştırma ve hayvanları başka bölgelere taşıma gibi yöntemlerin yüksek maliyetli ve etkisiz kaldığını belirterek, "Bu adımı atmazsak popülasyonu kontrol edemeyeceğiz" dedi.

Plan, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Senatör ve aktivist Andrea Padilla, kararın "acımasız" olduğunu belirterek, hayvanların devlet ihmali sonucu bu duruma geldiğini ifade etti.

Kolombiya, Afrika dışında vahşi su aygırı popülasyonunun bulunduğu tek ülke konumunda. İlk olarak Escobar'ın özel çiftliği Hacienda Napoles'e getirilen dört su aygırı, yıllar içinde hızla çoğalarak yüzlerce kilometreye yayıldı. 2022 yılı itibarıyla Kolombiya'da yaklaşık 170 su aygırının bulunduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer, hayvanların tarım alanlarına ve nehirlere girdiğini ve yerel türlerle rekabete girdiğini ileri sürüyor. Buna karşın, bölgedeki bazı yerleşimlerde su aygırlarının turistik bir cazibe unsuru haline geldiği ifade ediliyor.