Kolombiya, FARC Barış Anlaşması'nın Uygulanma Süresini Uzatmayı Talep Edecek - Son Dakika
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Kolombiya, FARC Barış Anlaşması'nın Uygulanma Süresini Uzatmayı Talep Edecek

Kolombiya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden FARC ile imzalanan barış anlaşmasının uygulanma süresini 15 yıl daha uzatılmasını talep edecek. Kolombiya Dışişleri Bakanı, anlaşmanın tam olarak uygulanabilmesi için yapısal engellerin aşılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Petro ise uluslararası toplumun desteğini talep edecek ve barış sürecini hızlandıracak yeni tedbirler alacaklarını ifade etti.

10.07.2024 07:59
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Kolombiya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden Kasım 2016'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzalanan barış anlaşmasının uygulanma süresini 15 yıl daha uzatılmasını talep edecek.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, başkent Bogota'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, FARC ile imzalanan barış anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eski FARC üyeleriyle 2016'da imzalanan barış anlaşmasına değinen Murillo, "BM Güvenlik Konseyi'ne 15 yılda uygulanmak üzere bir çerçeve önereceğiz, gecikmelerle birlikte bu planın uygulanma süresinin uzatılmasını ciddi şekilde göz önünde bulundurmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Murillo, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, BM Güvenlik Konseyi'ne bu teklifi 11 Temmuz'da sunacağını belirterek, olumlu yönde bir cevap almayı umduklarını söyledi.

FARC ile imzalanan barış anlaşmasının ardından devletin yükümlülüklerini hatırlatan Murillo, "Barış anlaşmasının uygulanmasında ciddi ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, anlaşmanın belirtilen zamanda ve tam olarak uygulanmasının önünde yapısal engeller var. Bu engellerin aşılması gerektiğini oldukça önemsiyoruz." diye konuştu.

Murillo, FARC ile imzalanan anlaşmanın uygulanması için mevcut hükümetin ciddi gayret gösterdiğini, yasal ve hukuki konularda adımlar attığını belirtti.

"Petro, anlaşmaya sıkı sıkıya bağlı olduğunu zaten ifade etti"

Anlaşmanın "tam" olarak uygulanabilmesi için hükümetlerinin kararlı olduğunu dile getiren Murillo, "Cumhurbaşkanı Petro, anlaşmaya sıkı sıkıya bağlı olduğunu zaten ifade etti. Topyekun barış politikası çerçevesinde hareket ediyoruz. Petro, BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla uluslararası toplumun desteğini talep edecek ve aynı zamanda barış sürecinin uygulanmasını hızlandıracak yeni tedbirleri devreye alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Barış süreci

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.

Örgüt, 17 Mart 2017'de 140 silahını Birleşmiş Milletler Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek, çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya, FARC Barış Anlaşması'nın Uygulanma Süresini Uzatmayı Talep Edecek - Son Dakika

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