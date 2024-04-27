Kolombiya, Gazze'deki toplu mezarlarla ilgili soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya, Gazze'deki toplu mezarlarla ilgili soruşturma çağrısı yaptı

Kolombiya, Gazze\'deki toplu mezarlarla ilgili soruşturma çağrısı yaptı

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastaneleri yakınlarında bulunan toplu mezarlarla ilgili kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, toplu mezarların endişe verici olduğu ve savaş suçu teşkil edebileceği vurgulandı. Kolombiya, kalıcı ateşkesin sağlanması ve sivil halka yardımların ulaştırılabilmesi için acil adımların atılmasını ısrarla talep etti.

27.04.2024 06:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastaneleri yakınlarında bulunan toplu mezarlarla ilgili kapsamlı ve tarafsız soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastaneleri yakınlarında tespit edilen çok sayıda toplu mezarın "oldukça endişe verici" olduğu belirtilerek, bunun savaş suçu teşkil edebileceği kaydedildi.

Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkati çekilen açıklamada, "Gerçeklerin aydınlatılabilmesi için toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve tarafsız soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Kolombiya, kalıcı ateşkesin sağlanmasını, rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve sivil halka yardımların ulaştırılabilmesi için acil gerekli adımların atılması konusunda ısrar ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, uzun süre kuşatma altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta baskın düzenlediği Han Yunus'taki Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakmıştı.

İsrail ordusunun, 4 ay süren karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmesiyle kentte toplu mezarlar bulunmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya, Nasır, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya, Gazze'deki toplu mezarlarla ilgili soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:57 Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi
22:46 Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta golünü attı Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
22:02 Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti
20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
01:16 Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
00:34 Elazığ’da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı Elazığ'da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
00:16 Yunus Akgün’ün takımı Leicester City, Premier Lig’e yükseldi Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, Premier Lig'e yükseldi
23:43 Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı
23:29 Bahçelievler’de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
23:21 Okan Buruk’tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri Okan Buruk'tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 06:52:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya, Gazze'deki toplu mezarlarla ilgili soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement