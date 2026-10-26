Kolombiya lideri de la Espriella, Bolsonaro'nun yenilgisinde Lula'yı tebrik etti - Son Dakika
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Kolombiya lideri de la Espriella, Bolsonaro'nun yenilgisinde Lula'yı tebrik etti

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Kolombiya Cumhurbaşkanı de la Espriella, Brezilya seçimini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı tebrik etti. Seçim süresince Flavio Bolsonaro'yu destekleyen de la Espriella, halkın kararına saygı duyduklarını ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin süreceğini belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Brezilya'daki devlet başkanı seçimi süresince "açıkça" desteklediği sağcı aday Flavio Bolsonaro'nun kaybetmesinin ardından seçimi kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı tebrik ettiğini belirtti.

De la Espriella, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lula da Silva'yı seçim başarısından ötürü tebrik etti ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere dikkat çekti.

Halkın kararına saygı duyduklarını vurgulayan de la Espriella, "Kolombiya'daki seçim kampanyasında Devlet Başkanı Lula açıkça Ivan Cepeda'yı destekledi ve ben kazandım. Brezilya'da ise ben Bolsonaro'yu destekledim ve Lula kazandı. Ne Lula Kolombiyalılar adına karar verir ne de ben Brezilyalılar adına. Kararı halk verir." ifadelerini kullandı.

De la Espriella, Lula da Silva ile arasındaki ideolojik farklılıklara dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Devlet Başkanı Lula ile büyük ve derin siyasi ile ideolojik ayrılıklarımız var, ancak temel bir hususta hemfikiriz: Brezilya ve Kolombiya'nın birbirine ihtiyacı var. Hiçbir mülahaza uluslarımızın çıkarlarının üzerinde olamaz. Narkoterörizmle mücadele, yasa dışı madenciliğin önlenmesi, Amazon Havzası'nın korunması, egemenlik ve karşılıklı saygı ilkeleri çerçevesinde ortak çalışmalarımız sürecek."

De la Espriella, Brezilya'da 4 Ekim'deki birinci tur seçimini önde tamamlayan sağcı aday Bolsonaro ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmede, rakibi Lula da Silva'ya karşı Bolsonaro'ya açıkça destek vermişti.

Kaynak: AA
Lula Da SilvaKolombiyaBrezilyaPolitikaGüncelDünyaLulaSon Dakika

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