Kolombiya ordusunun eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi öldürüldü, 12 kişi yakalandı.
Tolima yönetim bölgesine bağlı Chaparral kasabası kırsalında operasyon yapan ordu, FARC'ın eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) üyeleriyle çatıştı. Çatışmada 3 EMC üyesi öldürüldü, 12 kişi gözaltına alındı.
Ordudan konuya ilişkin yapılan açıklamada, EMC liderlerinden Ismael Ruiz'in yerinin tespit edildiği ve operasyonların "kararlılıkla" sürdürüldüğü bildirildi.
Yerel basında çıkan habere göre, ordu ile EMC üyeleri arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan çok sayıda kişi evini terk etti.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ateşkes görüşmelerini askıya aldığı eski FARC liderlerinden Ivan Mordisco'nun 22 Mart'ta yakalanması talimatı vermişti.
Cauca yönetim bölgesine bağlı Torbio kasabasında EMC'nin 16 Mart'ta yerli liderlere düzenlediği saldırıda, bir toplum lideri hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
Olayın ardından hükümet saldırıya tepki göstermiş ve EMC ile yürütülen ateşkes görüşmelerini askıya almıştı.
EMC
FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.
Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.
"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği EMC mensupları da Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarını sürdürmüştü.
Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.
Son Dakika › Güncel › Kolombiya Ordusu FARC Üyelerine Operasyon Düzenledi: 3 Ölü, 12 Gözaltı - Son Dakika
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