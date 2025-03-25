Kolombiya Ordusundan Clan del Golfo Operasyonu - Son Dakika
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Kolombiya Ordusundan Clan del Golfo Operasyonu

Kolombiya ordusu, Clan del Golfo'ya yönelik operasyonda 9 suçlu etkisiz hale getirildi.

25.03.2025 23:46
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Kolombiya ordusu, ülkenin en büyük suç çetelerinden biri olan Clan del Golfo'ya yönelik operasyonda 9 örgüt üyesini etkisiz hale getirdi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla Antioquia yönetim bölgesine bağlı Segovia kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Clan del Golfo karargahını bombaladı.

Operasyonda 9 örgüt üyesi etkisiz hale getirilirken, 1 kişi sağ ele geçirildi.

Arazi arama tarama faaliyetlerinde de çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda orduyu tebrik ederek, "Segovia'daki Clan del Golfo'ya operasyon yapılması talimatını ben verdim. Bu operasyona katılanları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Clan del Golfo

Kolombiya'nın en büyük suç örgütlerinden biri olan Clan del Golfo, geçmişte "Los Urabenos" veya "Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)" olarak biliniyordu.

Uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti ve kara para aklama gibi suçlarla tanınan çete, özellikle ABD ve Avrupa'ya kokain kaçakçılığı yapıyor.

Örgütün "Otoniel" lakaplı elebaşı Dairo Antonio Usuga, 24 Ekim 2021'de Necocli kasabasında düzenlenen "Osiris" operasyonunda yakalanmış ve daha sonra ABD'ye iade edilmişti.

Otoniel'in tutuklanmasının ardından örgüt zayıflamış olsa da halen aktif bir tehdit olarak varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya Ordusundan Clan del Golfo Operasyonu - Son Dakika

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