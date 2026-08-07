Kolombiya ve İsrail Arasında Yeni Dönem - Son Dakika
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Kolombiya ve İsrail Arasında Yeni Dönem

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Cumhurbaşkanı de la Espriella, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile dostluk ve işbirliği mesajları verdi.

Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, göreve başlama törenine katılmak üzere ülkeye gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya geldi.

De la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkenin kuzeyindeki Barranquilla kentindeki ofisinde kabul ettiği Saar ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Saar için "Büyük dostum" diyen de la Espriella, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yeniden bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. Dostlar ve müttefikler arasında samimi ve içten bir görüşme gerçekleştirdik, halklarımızı birleştiren tarihi dostluk, işbirliği ve saygı bağlarını yeniden teyit ettik. İsrail için sağlam durun ve vatan için sağlam durun!"

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da X'teki paylaşımında, İsrail ile Kolombiya arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.

Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu kazanan de la Espriella, yoğun güvenlik önlemleri altında ülkenin 3. büyük kenti Cali'de yemin ederek göreve başlayacak.

De La Espriella, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 7 Ağustos'ta görevi devralmasının ardından ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ve Filistin'de büyükelçilik açılması planını askıya alacağını açıklamıştı.

Kolombiya'da görevi bugün sona erecek olan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, görevi devredeceği Abelardo de la Espriella hükümetinin, İsrail ile ilişkileri yeniden tesis etme vaadini "ulusal onura hakaret" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya ve İsrail Arasında Yeni Dönem - Son Dakika

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