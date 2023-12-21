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-Kolombiyalı şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika
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-Kolombiyalı şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Başakşehir'de bankadan çalınan 2.5 milyon liralık çanta olayıyla ilgili Kolombiyalı şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli tutuklandı.

-Kolombiyalı şüpheli İstanbul Havalimanı\'nda yakalandı
21.12.2023 - 10:17,
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Kolombiyalı şüpheli havalimanında yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR'de bankadan para çektikten sonra otomobiliyle giden kişiyi takip eden Kolombiyalı Arnulfo D.R.(57) otomobilde bırakılan içinde 2 milyon 500 bin lira bulunan çantayı çaldı. Şüpheli ülkesine kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir'de 15 Aralık Cuma günü polise başvuran M.S.K. bankadan çektiği çalıştığı şirkete ait 2 milyon 500 bin lira bulunan çantanın çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada paranın çalındığı anların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

CAMI KIRDI ÇANTAYI ALDI

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin park halindeki otomobilin yanına yaklaştığı, kelebek camını kırıp kapıyı açtıktan sonra çantayı aldığı görüldü. Şüphelinin daha sonra kullandığı sahte plakalı bir otomobille olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Olay sırasında şüphelinin suç ortağı olan bir kişinin de gözcülük yaptığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada olayı gerçekleştiren Kolombiya uyruklu şüpheli Arnulfo D.R.?nin ülkesine kaçmaya hazırlandığı tespit edildi. İstanbul Havalimanında tedbir alan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden 4 bin 930 Euro ile 3 bin 385 lira ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Arnulfo D.R. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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