Komandolardan hayran bırakan 30 Ağustos gösterisi - Son Dakika
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Komandolardan hayran bırakan 30 Ağustos gösterisi

Kastamonu'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında jandarma komandolarının gösterileri büyük ilgi gördü. Tören, mehter takımı ve halk oyunları gösterileri ile renklendi.

30.08.2024 22:47
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Komandolardan hayran bırakan 30 Ağustos gösterisi

KASTAMONU - Kastamonu'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümünde jandarma komandolar, gösterilerileriyle vatandaşları hayran bıraktı.

Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümü düzenlenen programlarla kutlandı. Kastamonu Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama törenine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Törene Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu AK Parti Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Devlet eski bakanı Murat Başesgioğlu, kent protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, mehter takımı gösterisi ve öğrencilerin halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Daha sonra KastamonuKomando Eğitim Merkezi Komutanlığı Gösteri Birliğince gösteri yapıldı. Komandolar tarafından yapılan tüfek gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı. Programda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na ait köpeklerle de gösteriler yapıldı.

Program tören geçişi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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