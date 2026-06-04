İSTANBUL, 4 Haziran (Xinhua) -- 18. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı (KOMATEK 2026) çarşamba günü İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.
Fuarda yeni enerjili inşaat makineleri ve ekipmanlarını sergileyen çok sayıda Çinli firma, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Son Dakika › Güncel › KOMATEK 2026 Fuarı İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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