Kombide Yıllık Bakım Uyarısı

Güncel

Kara kış öncesi uzmanlardan kombi bakımı uyarısı

Yeterli ısınma ve tasarruflu fatura için yıllık kombi bakımı şart

GAZİANTEP - Gaziantep'te soğuk kış ayları öncesi üşümek istemeyen vatandaşları uyaran kombi bakım ustaları, hem yeterli ısınma hem de tasarruflu fatura için kombi ve petek bakımı yaptırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Soğuk kış aylarının gelmesiyle vatandaşları ısınma telaşı sardı. Gaziantep'te de düşen hava sıcaklıkları sonrası ısınmak isteyen vatandaşlar kombilerini açarak kullanılmaya başladı. Uzmanlar ise yeterli ısınma ve tasarruflu fatura için yıllık kombi ve petek bakımının çok önemli olduğunu vurguladı. İşin uzmanı kombi ustaları, her yıl düzenli kombi bakımlarına dikkat çekerek yapılmayan bakımların ısınma problemlerinin yanı sıra kombilerdeki arıza kaynaklı ciddi maliyetlerle karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.

"Arızaların önüne geçebilmek ve tasarruf için kombi bakımı şart"

Yıllık kombi bakımının önemine dikkat çeken Gaziantep Tuğra Teknik-Bakım işletme sahibi ve kombi bakım ustası İbrahim Halil Kılıç, "Yıllık bakım yaptırılmasının nedeni yaşanabilecek arızaların önüne geçebilmek ve daha tasarruflu cihaz kullanmaktır. Bugün de bir kombi cihazımızı açarak bakımını yaptık. Müşterimizin şikayetlerine göre genel bakımını yaptık. Örneğin müşterimiz sıcak suda problem yaşıyordu. Sular kireçli olduğu için kireçten etkilenen cihazımızdaki parçalar var. Bu parçaların bakımını ve durumuna göre değişimini yaptık. Bakım yapıldığı zaman 3 yıllık parça ömrünü 10 yıla çıkarmış oluyoruz. Bu da ekonomik yönden tasarrufa katkı sağlıyor. Doğalgaz faturalarının biraz daha düşük gelmesi isteniyorsa yıllık periyodik bakımların aksatılmaması gerekiyor" dedi.

Kombi bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Kombi bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi veren bakım ustası İbrahim Halil Kılıç, "Kombi bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar turbo dediğimiz fan motorunun bakımı, yanma odasının bakımı, pompanın bakımı, sırt kısmında bulunan genleşme tankının bakımı ve plakalı eşanjör bakımı mutlaka yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Zamanla petekte çamurlaşma ve katılaşma oluyor, yeterli ısınma için petek bakımı da önemli"

Kombi bakımının yanı sıra petek bakımı ve temizliğinin de önemli olduğunu belirten Kılıç, "Bunun dışında peteklerin bakımı da önemli. Çünkü zamanla peteğin içindeki suda çamurlaşma ve katılaşma meydana gelebilmektedir. Bu da kombi cihazımızdaki pompaya zarar veriyor. Bu nedenle yıllık bir kez de petek bakımı yapılması lazım. Petek bakımlarını da cihazlarımız vasıtasıyla temiz su ile kirli suyu değiştirerek yapmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Kombi ne kadar rahat çalışırsa faturalar da o derece düşük gelir"

Yapılan bakımlar sayesin cihaz performansının arttığını ve bunun da faturanın yüksek gelmesini engellediğini belirten Kılıç, "Bu bakımların yapılmasının en önemli nedeni cihazdan performans alabilmektir. Çünkü cihaz ne kadar rahat çalışırsa faturalar da o derece düşük gelir" diye konuştu.