Kombide Yıllık Bakım Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kombide Yıllık Bakım Uyarısı

Geniş Video İzle

Kış öncesi kombi ve petek bakımı, ısınma ve tasarruf için şart. Arızalardan kaçınmak önemli.

10.11.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara kış öncesi uzmanlardan kombi bakımı uyarısı

Yeterli ısınma ve tasarruflu fatura için yıllık kombi bakımı şart

GAZİANTEP - Gaziantep'te soğuk kış ayları öncesi üşümek istemeyen vatandaşları uyaran kombi bakım ustaları, hem yeterli ısınma hem de tasarruflu fatura için kombi ve petek bakımı yaptırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Soğuk kış aylarının gelmesiyle vatandaşları ısınma telaşı sardı. Gaziantep'te de düşen hava sıcaklıkları sonrası ısınmak isteyen vatandaşlar kombilerini açarak kullanılmaya başladı. Uzmanlar ise yeterli ısınma ve tasarruflu fatura için yıllık kombi ve petek bakımının çok önemli olduğunu vurguladı. İşin uzmanı kombi ustaları, her yıl düzenli kombi bakımlarına dikkat çekerek yapılmayan bakımların ısınma problemlerinin yanı sıra kombilerdeki arıza kaynaklı ciddi maliyetlerle karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.

"Arızaların önüne geçebilmek ve tasarruf için kombi bakımı şart"

Yıllık kombi bakımının önemine dikkat çeken Gaziantep Tuğra Teknik-Bakım işletme sahibi ve kombi bakım ustası İbrahim Halil Kılıç, "Yıllık bakım yaptırılmasının nedeni yaşanabilecek arızaların önüne geçebilmek ve daha tasarruflu cihaz kullanmaktır. Bugün de bir kombi cihazımızı açarak bakımını yaptık. Müşterimizin şikayetlerine göre genel bakımını yaptık. Örneğin müşterimiz sıcak suda problem yaşıyordu. Sular kireçli olduğu için kireçten etkilenen cihazımızdaki parçalar var. Bu parçaların bakımını ve durumuna göre değişimini yaptık. Bakım yapıldığı zaman 3 yıllık parça ömrünü 10 yıla çıkarmış oluyoruz. Bu da ekonomik yönden tasarrufa katkı sağlıyor. Doğalgaz faturalarının biraz daha düşük gelmesi isteniyorsa yıllık periyodik bakımların aksatılmaması gerekiyor" dedi.

Kombi bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Kombi bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi veren bakım ustası İbrahim Halil Kılıç, "Kombi bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar turbo dediğimiz fan motorunun bakımı, yanma odasının bakımı, pompanın bakımı, sırt kısmında bulunan genleşme tankının bakımı ve plakalı eşanjör bakımı mutlaka yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Zamanla petekte çamurlaşma ve katılaşma oluyor, yeterli ısınma için petek bakımı da önemli"

Kombi bakımının yanı sıra petek bakımı ve temizliğinin de önemli olduğunu belirten Kılıç, "Bunun dışında peteklerin bakımı da önemli. Çünkü zamanla peteğin içindeki suda çamurlaşma ve katılaşma meydana gelebilmektedir. Bu da kombi cihazımızdaki pompaya zarar veriyor. Bu nedenle yıllık bir kez de petek bakımı yapılması lazım. Petek bakımlarını da cihazlarımız vasıtasıyla temiz su ile kirli suyu değiştirerek yapmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Kombi ne kadar rahat çalışırsa faturalar da o derece düşük gelir"

Yapılan bakımlar sayesin cihaz performansının arttığını ve bunun da faturanın yüksek gelmesini engellediğini belirten Kılıç, "Bu bakımların yapılmasının en önemli nedeni cihazdan performans alabilmektir. Çünkü cihaz ne kadar rahat çalışırsa faturalar da o derece düşük gelir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Enerji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kombide Yıllık Bakım Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
09:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 11:48:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kombide Yıllık Bakım Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.