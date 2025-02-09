Komedyen Selin Dilmaç uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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Komedyen Selin Dilmaç uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Komedyen Selin Dilmaç uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İstanbul'da sahne alan komedyen Selin Dilmaç, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Ekiplerin yaptığı operasyonda üzerinde uyuşturucu bulunan Dilmaç'ın evinde 759 gram uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

09.02.2025 11:47
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İstanbul'da "komedyen" olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde buluşan 2 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu. Bunun üzerine Dilmaç'ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İSTANBUL'DA "KOMEDYEN" ADIYLA SAHNE ALIYORDU

Tutuklanan Dilmaç, İstanbul'daki bazı programlarda "komedyen" olarak sahne alıyor. Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç'ın bir performansında, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/ YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti. Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç'ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Komedyen Selin Dilmaç uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

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